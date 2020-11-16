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Атомный ледокол «Арктика» вышел в первый рабочий рейс

Анна Назайкина
11:40 16.11.2020
До середины декабря судно будет работать в акватории Северного морского пути.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОСК

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» отправился в свой первый трехнедельный рабочий рейс на Северном морском пути. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП «Атомфлот», входящего в Росатом.

«Четырнадцатого ноября головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути», - говорится в сообщении.

Директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица рассказал, что первый рейс продлится три недели. В Арктике идет активный процесс образования льда, поэтому в данный момент есть возможность «обкатать» ледокол. По словам специалиста, это обычный процесс для начала эксплуатации любого судна.

По завершении рейса «Арктика» зайдет в порт Мурманск для пополнения запасов. В конце декабря ледокол вернется в акваторию Северного морского пути. Как сообщается, зимне-весеннюю навигацию судно проведет в Арктике.

Напомним, что атомный ледокол «Арктика» вошел в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября. В будущем году на судне планируется установка нового электродвигателя, что повысит его мощность до рекордных 60 МВт. Корабль способен пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в суровых условиях Крайнего Севера.
 
 
 
 

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