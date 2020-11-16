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В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о бюджете прививочной кампании от COVID-19

Ян Брацкий
10:40 16.11.2020
Вакцинация от коронавирусной инфекции будет носить исключительно добровольный характер.
В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о бюджете прививочной кампании от COVID-19
© Фото: Peter Endig, ZB, Globallookpress

Десять миллиардов рублей будут выделены из бюджета Москвы на проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции в 2021 году. Такие данные озвучил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 миллиарда рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 миллиардов рублей - вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году», - цитируют «Известия» слова Хрипуна.

Ранее о подготовке к началу массовой вакцинации от коронавируса сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле особенно подчеркнули добровольный характер процедур.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России. Лекарственный препарат получил название «Спутник V» и был разработан специалистами Минобороны совместно с экспертами научного центра имени Гамалеи.

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