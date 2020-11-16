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На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду

Ян Брацкий
10:36 16.11.2020
Действующий лидер республики Игорь Додон заручился поддержкой 42,2% голосов избирателей.
На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду
© Фото: maia.sandu, Facebook

На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду, которая набрала 57,7% голосов. У действующего лидера страны Игоря Додона - 42,2%. О результатах голосования заявил заместитель главы местного ЦИК Владимир Шарбан.

Второй тур выборов президента Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября. Претендентами на кресло главы государства были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

«57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», - приводит ТАСС заявление Шарбана.

В ЦИКе уточнили, что данные собраны с помощью автоматической системы подсчета голосов и нуждаются в проверке. Окончательные итоги голосования будут подведены после обработки всех протоколов. На это у ЦИК есть пять дней.

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