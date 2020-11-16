Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее

Канадские ученые изобрели медицинское устройство, позволяющее ускорить процесс выхода организма из состояния алкогольного опьянения. Приспособление напоминает небольшой чемоданчик, к которому крепится шланг с дыхательной маской.

В данном методе применяется глубокое учащенное дыхание. Обычно оно приводит к быстрому сокращению уровня углекислоты в крови и спустя одну-две минуты приводит к потере сознания. Однако этого можно избежать при использовании изобретенного устройства. Оно через дыхательную маску обеспечивает организм пациента смесью кислорода и углекислого газа, а также помогает поддерживать учащенное дыхание в течение долгого времени.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Эффективность нового метода вывода организма из алкогольного опьянения была испытана на пяти добровольцах, которым было предложено выпить по полстакана водки. Как было установлено в ходе исследования, при дыхании через приспособление испытуемые трезвели в три раза быстрее обычного.

Стоимость такого медицинского устройства на данный момент составляет примерно 20 тысяч долларов, однако руководитель исследования Джозеф Фишер из Университета Торонто предполагает, что в скором времени появятся более доступные аналоги.

«Это очень простое и низкотехнологичное устройство, которое можно делать где угодно. Почти невозможно объяснить, почему этот метод не попробовали десятки лет назад», - рассказал ученый Daily Mail.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что найденный ими способ более быстрого отрезвления не имеет побочных эффектов, а также положительно влияет на организм в случае сильных отравлений алкоголем.