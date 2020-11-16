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Возвращение из мертвых: в США врачи спасли мужчину, сердце которого не билось 45 минут

Роман Захаров
10:19 16.11.2020
Американец потерялся в заснеженных горах и был найден спасателями лишь на следующий день в бессознательном состоянии.
Возвращение из мертвых: в США врачи спасли мужчину, сердце которого не билось 45 минут
© Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости

Американским врачам удалось вернуть к жизни мужчину, сердце которого не билось на протяжении 45 минут. Об этом сообщает Seattle Times.

По информации издания, Майкл Кнапински пропал 7 ноября во время похода в заснеженных горах национального парка Маунт-Рейнир. Его поиски не дали скорого результата, и 45-летний мужчина был обнаружен лишь на следующий день в бессознательном состоянии. После этого Кнапински доставили в медцентр Харборвью в Сиэтле, где у него остановилось сердце.

«Он умер, когда был в отделении неотложной помощи», - объяснила врач центра Дженел Бадулак.

Медик добавила, что мужчина находился в таком состоянии в течение 45 минут, а врачи в тот момент делали ему искусственное дыхание и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, благодаря чему удалось перезапустить сердце Кнапински.

«Он вернулся из мертвых. Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения (так говорить. - Прим. ред.), но его сердце не билось более 45 минут. Это невероятно», - поделился позже своим мнением медицинский директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью доктор Саман Арбаби.

Когда Кнапински стало лучше, он поблагодарил медиков за спасение его жизни. В беседе с изданием он также рассказал, почему потерялся в горах. По словам мужчины, у него помутнело в глазах, когда он подбирался к концу лыжной дорожки. В таком состоянии он предпринял попытку спуститься вниз, но, скорее всего, потерял сознание и упал, о чем свидетельствуют ссадины и царапины по всему телу.

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