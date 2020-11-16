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Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе

Ян Брацкий
10:18 16.11.2020
Совместное соглашение об урегулировании вооруженного конфликта лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября.
Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе
© Фото: nikol.pashinyan, Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. В результате военных действий Азербайджану отошла часть территорий непризнанной республики, что вызвало массовые волнения в Ереване и других крупных армянских городах. Свою оценку ситуации Пашинян дал в ходе онлайн пресс-конференции.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», - приводит ТАСС слова Пашиняна.

Совместное соглашение об урегулировании вооруженного конфликта лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября. Согласно принятому решению, часть районов Нагорного Карабаха перешла Азербайджану.

При этом стороны условились о полном прекращении огня и обмене военнопленными и телами убитых. Вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместился контингент российских миротворцев. Они обеспечат выполнение сторонами взятых на себя обязательств, а также безопасность местных жителей.

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