Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

Уточняется, что он продолжит работать в своей резиденции на Даунинг-стрит, в том числе руководить действиями для борьбы с пандемией.

Самочувствие главы кабмина хорошее, симптомов заболевания у него нет, передает ТАСС.

Джонсон уже переболел коронавирусом в апреле этого года. Однако, как считают специалисты, иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется у человека на срок не более пяти месяцев.