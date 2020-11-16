В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в штате Джорджия

Юристы штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказали, что пересчет голосов американцев в штате Джорджия не изменит итогов прошедших выборов. По словам специалистов, нарушений, предварительно, выявлено не было.

«На данный момент пересчитано некоторое количество бюллетеней. Мы не видели свидетельств в пользу того, что были совершены какие-либо нарушения», - приводит газета Atlantic Journal Constitution слова юриста Патрика Мура, главы юридической команды Байдена.

Ранее сообщалось, что Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом действующий президент Америки Дональд Трамп призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.



Позже юрист штаба Байдена заявил, что пересчет показал, что система голосования в Джорджии «подсчитала голоса точно». Патрик Мур отметил, что это в очередной раз подтверждает, что «за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа».

Ранее действующий лидер США Дональд Трамп заявил о своей победе по «законным голосам» на выборах президента. Политик подчеркнул, что не остановится, пока не добьется честного пересчета голосов.