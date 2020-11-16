Студенты Подмосковья переходят на дистанционное обучение
Очное обучение приостановлено до 29 ноября включительно.
© Фото: pixabay.com
Высшие учебные заведения и колледжи Московской области переходят на дистанционный формат обучения с понедельника, 16 ноября. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
Очное обучение приостановлено до 29 ноября включительно, уточняется в документе.
Помимо этого, студентам заблокируют проездные и ограничат возможность пользоваться льготами в железнодорожном транспорте.
Ранее Воробьев объявил о блокировке с 11 ноября социальных карт жителей Подмосковья старше 65 лет.