Тысячи свечей в память о погибших в Нагорном Карабахе зажгли в Ереване

Несмотря на то, что в Армении продолжает действовать военное положение, на жизни Еревана это никак не отражается. В столице Армении этой ночью прошла акция памяти о погибших в конфликте в Нагорном Карабахе.

На площадь перед оперным театром пришли несколько тысяч человек. Они зажгли свечи, выкладывали ими названия пострадавших городов. Затем отправились в шествие по городу.

Это место стало символом памяти и скорби для армян, отсюда во время предыдущих обострений конфликта в Нагорном Карабахе на фронт уходили добровольцы. Сегодня здесь снова зажглись тысячи свечей. Несмотря на то, что акция продолжается уже несколько часов, люди приходят и приходят снова, приносят портреты погибших солдат.

«Это дань уважения погибшим солдатам, я сама потеряла на войне брата и своих друзей. Это минимум того, что мы можем сделать. Нас с детства учили, что русский народ - это братский народ. Мы всегда это знали. Я сама из Карабаха. И мы за мир. А русские миротворцы там должны обеспечить наш мир», - сказала жительница Еревана Седа Маркарян.

На аэродром Эребуни практически круглосуточно прибывают Ил-76 из Ульяновска. Несколько часов назад технику выгрузили еще несколько бортов. В зону проведения миротворческой операции уже доставили более 1 000 военнослужащих и около 400 единиц техники.

«Жене я сказал, что меня забирают в командировку. Она нормально отреагировала. Пожелала хорошей дороги и ждет, сказала, дома, очень сильно», - отметил водитель-электрик Алексей Петров.

На аэродроме Эребуни вновь прибывшая техника выстраивается в колонну, они проедут по улицам Еревана и отправятся в Степанакерт.