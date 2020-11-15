В стране и мире Мокрый снег и дождь ждут москвичей в воскресенье Алексей Курильченко Температура в столице в конце недели не поднимется вышел трех градусов. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости В воскресенье, 15 ноября, москвичей ожидает мокрый снег с дождем и облачная погода. Температура воздуха поднимется не выше трех градусов по Цельсию. «В Москве облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 1-3 в городе, в Подмосковье от минус одного до плюс четырех» - сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Также синоптик отметил, что в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется существенно выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика