«Это просто самоубийство»: пульмонолог рассказал об опасности курения для страдающих астмой

Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре со «Звездой» назвал «самоубийством» курение при астме.

«Пациенту, страдающему астмой, ни в коем случае нельзя курить. Многие пациенты продолжают курение, хотя страдают приступами удушья. Это просто самоубийство. Я считаю это умышленным самоубийством человека. Он не осознает, что с ним может быть», - отметил специалист.

По его словам, на фоне курения усложняется поступление воздуха в дыхательные пути, нарушается дыхательная функция. Человек, как отметил пульмонолог, становится практически инвалидом.

Ранее Карабиненко рассказал, что у страдающих астмой людей коронавирус проходит в более тяжелой форме. По его словам, чтобы обезопасить себя, необходимо вакцинироваться не только против коронавируса, но и против гриппа и пневмонии.