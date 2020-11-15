Пять дней мира: как Нагорный Карабах возвращается к прежней жизни

Сегодня прошла пятая ночь, когда в столице непризнанной республики Нагорный Карабах, Степанакерте, не гремят взрывы. С момента прекращения огня прекратились обстрелы города - жители наконец ночуют теперь не в бомбоубежищах, а в собственных домах, снова открываются магазины.

Постепенно оживает и Лачинский коридор – местные жители вновь начинают перемещаться между населенных пунктов. Российские военнослужащие останавливают каждый автомобиль, проверяют документы и осматривают салон и багажник машины - чтобы удостовериться, что на линию соприкосновения не попадет оружие и боеприпасы.

Миротворцы работают круглосуточно - на постах, даже самых отдаленных, достаточно людей, чтобы обеспечить дежурство в 24-х часовом режиме. На каждом посту работают повара, есть столовые - миротворцы обеспечены трехразовым горячим питанием. Имеются душевые и даже небольшие спортзалы.

Кроме того, вскоре трассу начнет патрулировать военная полиция - чтобы гарантировать беспрепятственный проход гражданских машин по дороге.

Первые беженцы начинают возвращаться из Армении в Нагорный Карабах. Буквально накануне в Степанакерт вернулись 250 человек. Российские миротворцы обеспечили проезд девяти автобусов через линию соприкосновения по северной дороге.