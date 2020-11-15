В Бурятии закроют торговые центры и кафе из-за COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о закрытии торговых центров и объектов общепита на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в ходе видеообращения. Ограничение вступает в силу 16 ноября. Также в республике закроются фитнес-клубы и бани.

«С 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, общепит, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны. Хочу отметить, что это временное ограничение, их продления не будет» - сообщил Цыденов.

Также глава республики отметил, что занятость больничных коек в больницах Бурятии составляет 82,5%, а в Улан-Уде – более 90%. Цыденов сообщил, что в аптеках не хватает лекарственных средств и поблагодарил медиков, которые «работают из последних сил и сжав зубы».