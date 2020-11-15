В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в ходе которых граждане выберут главу государства на следующие четыре года. Отмечается, что у второго тура нет порога явки избирателей.

Всего открыто более двух тысяч участков внутри страны и 139 за рубежом. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса, всем избирателям будут выдавать защитные маски, граждан просят иметь при себе ручки и защитные перчатки.

За ходом второго тура выборов будут следить около двух тысяч местных и 300 зарубежных наблюдателей.

Согласно законодательству страны, победителем президентских выборов в Молдавии может стать кандидат, получивший более половины голосов избирателей.