Автомобиль столкнулся с поездом в Амурской области
В результате инцидента погиб пассажир автомобиля, водитель получил травмы.
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На станции Возжаевка Забайкальской железной дороги в Амурской области автомобиль столкнулся с поездом.
Как отмечается на сайте Забайкальской железной дороги, водитель автомобиля при запрещающем сигнале светофора выехал на пути перед пассажирским поездом. Произошло столкновение.
В результате инцидента погиб пассажир автомобиля, водитель получил травмы. Среди находившихся в поезде пострадавших нет.