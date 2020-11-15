Ученые научились определять потенциальных алкоголиков

Ученые из Финляндии научились определять потенциальных алкоголиков по анализу крови. Выяснилось, что у людей, склонных к постоянному употреблению спиртного, в крови содержится меньше серотонина и аспарагина.

Исследования были начаты еще в 1980-х годах. У нескольких финских мужчин среднего возраста взяли образцы крови, после чего наблюдали за ними. У спившихся мужчин уровень серотонина и аспарагина в крови был значительно ниже. Как сообщает журнал Alcoholism: Clinical and Experimental Research, в котором было опубликовано исследование, серотонин регулирует функцию нервной системы, а низкий уровень аспарагина повышает риск повреждения органов алкоголем.

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