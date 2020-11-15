В стране и мире Илон Маск назвал коронавирус «разновидностью простуды» Кирилл Васин Маск предположил, что болен COVID-19. © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что заболел COVID-19 и назвал коронавирус «разновидностью простуды». «Скорее всего, у меня умеренный случай COVID-19. Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды», - написал Илон Маск на своей странице в Twitter. Ранее Илона Маска наряду с Марком Цукербергом, Опрой Уинфри и Джорджем Клуни назвали возможным кандидатом в президенты США на выборах в 2024 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика