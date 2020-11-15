Ученые выявили неожиданное свойство лекарства от артрита

Британские врачи обнаружили, что новое лекарство от артрита может быть эффективным при борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно при изучении лекарств, которые принимали пожилые люди, госпитализированные с заражением COVID-19.

Выяснилось, что среди пациентов, которые принимали лекарство от артрита, смертность от COVID-19 снижена на 71%. Врачи предполагают, что речь идет о лекарстве под названием Барицитиниб. Это относительно новое средство – оно доступно на полках британских аптек всего три года. Об открытии сообщило издание Daily Mail.

Также сообщается, что искусственный интеллект фармацевтической компании BenevolentAI, созданный для поиска лекарства от коронавируса, выбрал Барицитиниб в качестве потенциального кандидата на роль лекарства – вещества в его составе способны блокировать способность вируса поражать легкие, считает ИИ.