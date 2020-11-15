Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Лагерь «Рукбан» смогли покинуть около двухсот сирийских граждан

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
07:54 15.11.2020
Ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарному кризису. Не хватает еды, питьевой воды и медицинского обслуживания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress

Печально известный лагерь «Рукбан» в зоне Эт-Танф смогли покинуть около двухсот сирийских граждан. Эту территорию незаконно удерживают американские войска и подконтрольные им формирования вооруженной оппозиции.

Ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарному кризису. Не хватает еды, питьевой воды и медицинского обслуживания. Правозащитников, стремящихся помочь беженцам, практически не пускают.

Российский центр по примирению враждующих сторон и возвращению беженцев совместно с сирийскими властями на протяжении двух лет добиваются, чтобы все граждане Сирии вернулись домой, лагерь ликвидировали. Этому препятствует американская сторона.

Но в 2019 году первые беженцы все же покинули лагерь, и сейчас, благодаря усилиям российско-сирийского межведомственного координационного штаба, фактически обрели свободу еще двести человек.

Машины прошли тщательную обработку на пункте пропуска Джлеб. Дальше людей осмотрели медики. Затем в дело подключились государственные служащие. Они составили списки для того, чтобы помочь беженцам восстановить утраченные документы за годы, проведенные в «Рукбане».

«Я с семью детьми жила в одной маленькой палатке, которая не спасала ни от жары, ни от холода, ни от дождей. С едой и питьевой водой все было очень плохо. Мы жили впроголодь. Основная наша еда – лепешки», - сказала беженка Сельма Мороуэх.

Беженцы получили от российских военных продуктовые наборы, а медики выдали необходимые лекарства.

«В лагере “Рукбан” у нас вообще не было никакого медицинского обслуживания. Ни врачей, ни лекарств. Смертность была очень высокая - люди умирали даже от несмертельных болезней», - сказала беженка Энтесар Эльджасим.

Яркое доказательство - это стремительно растущее кладбище на окраине «Рукбана», что четко видно на снимках со спутника. Люди бы и рады оттуда уехать, но фактически лагерь для беженцев превратился в концентрационный.

«Мы давно хотели вернуться, но боевики нас запугивали - говорили, что как только мы выйдем, нас арестуют и будут пытать. Но сегодня мы убедились, что все это была ложь», - отметил беженец родом из Дейр-эз-Зор Абдулла Фарадж.

Для многих пункт временного размещения в Дамаске станет местом, где за долгое время они будут спать не в палатках, а на кроватях со свежим бельем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:01 В стране и мире
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
05:20 В стране и мире
Эндокринолог назвала скрытые угрозы коронавируса
02:56 В стране и мире
Видео
В результате сильного наводнения затопило сразу два штата в Мексике
01:12 В стране и мире
Видео
Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку
23:57 В стране и мире
В Подмосковье ликвидирован крупный пожар в жилом здании
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.