Лагерь «Рукбан» смогли покинуть около двухсот сирийских граждан

Печально известный лагерь «Рукбан» в зоне Эт-Танф смогли покинуть около двухсот сирийских граждан. Эту территорию незаконно удерживают американские войска и подконтрольные им формирования вооруженной оппозиции.

Ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарному кризису. Не хватает еды, питьевой воды и медицинского обслуживания. Правозащитников, стремящихся помочь беженцам, практически не пускают.

Российский центр по примирению враждующих сторон и возвращению беженцев совместно с сирийскими властями на протяжении двух лет добиваются, чтобы все граждане Сирии вернулись домой, лагерь ликвидировали. Этому препятствует американская сторона.

Но в 2019 году первые беженцы все же покинули лагерь, и сейчас, благодаря усилиям российско-сирийского межведомственного координационного штаба, фактически обрели свободу еще двести человек.

Машины прошли тщательную обработку на пункте пропуска Джлеб. Дальше людей осмотрели медики. Затем в дело подключились государственные служащие. Они составили списки для того, чтобы помочь беженцам восстановить утраченные документы за годы, проведенные в «Рукбане».

«Я с семью детьми жила в одной маленькой палатке, которая не спасала ни от жары, ни от холода, ни от дождей. С едой и питьевой водой все было очень плохо. Мы жили впроголодь. Основная наша еда – лепешки», - сказала беженка Сельма Мороуэх.

Беженцы получили от российских военных продуктовые наборы, а медики выдали необходимые лекарства.

«В лагере “Рукбан” у нас вообще не было никакого медицинского обслуживания. Ни врачей, ни лекарств. Смертность была очень высокая - люди умирали даже от несмертельных болезней», - сказала беженка Энтесар Эльджасим.

Яркое доказательство - это стремительно растущее кладбище на окраине «Рукбана», что четко видно на снимках со спутника. Люди бы и рады оттуда уехать, но фактически лагерь для беженцев превратился в концентрационный.

«Мы давно хотели вернуться, но боевики нас запугивали - говорили, что как только мы выйдем, нас арестуют и будут пытать. Но сегодня мы убедились, что все это была ложь», - отметил беженец родом из Дейр-эз-Зор Абдулла Фарадж.

Для многих пункт временного размещения в Дамаске станет местом, где за долгое время они будут спать не в палатках, а на кроватях со свежим бельем.