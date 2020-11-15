Семья из четырех человек погибла при пожаре под Челябинском

В пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области сообщили о пожаре в частном в доме в городе Пласт. В тушении пожара принимали участие 41 человек и 14 единиц техники.

Параллельно с тушением, внутрь здания вошли сотрудники газодымозащитной службы. Они обнаружили четырех пострадавших – двое мужчин, женщину и ребенка.

«Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых» - сообщили в МЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На данный момент над установлением событий работают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы Главного управления МЧС России по Челябинской области.