Семья из четырех человек погибла при пожаре под Челябинском
Сгорел частный дом в городе Пласт.
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В пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области сообщили о пожаре в частном в доме в городе Пласт. В тушении пожара принимали участие 41 человек и 14 единиц техники.
Параллельно с тушением, внутрь здания вошли сотрудники газодымозащитной службы. Они обнаружили четырех пострадавших – двое мужчин, женщину и ребенка.
«Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых» - сообщили в МЧС.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На данный момент над установлением событий работают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы Главного управления МЧС России по Челябинской области.