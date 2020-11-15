В стране и мире Польша обвинила Россию в создании «плохой репутации» в инфополе Алексей Курильченко По мнению представителя Варшавы, Россия стремится выставить Польшу государством, создающим проблемы. © Фото: pixabay.com Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва регулярно «атакует» Польшу в информационном поле и создает стране плохую репутацию. «Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — утверждает Жарин в интервью изданию Cyber Defence 24. По словам пресс-секретаря, речь идет о хакерских атаках, разведывательной деятельности и провокациях. На «самую важную страну в Европе» - так называет Польшу Жарин – также совершаются информационные атаки со стороны Германии и Китая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика