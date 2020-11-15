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В России разработали защитные маски с наночастицами меди

Алексей Курильченко
06:29 15.11.2020
Такие маски способны нейтрализовать как бактерии, так и вирусы.
В России разработали защитные маски с наночастицами меди
© Фото: pixabay.com

Ученые Технопарка высоких технологий Свердловской области выпустили первую пробную партию многоразовый медицинских масок с содержанием биоактивных наночастиц меди. По словам директора компании-производителя Кирилла Чижова, наночастицами пропитывают волокна ткани, после чего они приобретают антибактериальные свойства.

«Медь обладает способностью не поддерживать жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и грибков. В виде наночастиц она достаточно долго держится на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных организмов» - сообщила «Российской газете» доцент кафедры фармации и химии УГМК Татьяна Шерстобитова.

Производители отмечают, что антибактериальные свойства маски сохраняются даже после многократных стирок, а ее стоимость не будет превышать 500 рублей. На данный момент производители ведут приговоры с ретейлерами для реализации своего продукта.

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