Эксперт рекомендовал менять паспорт каждые 3-4 года для защиты личных данных

Генеральный директор организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил россиян, что номер телефона может быть использован злоумышленниками для получения личных данных. По его словам, номер позволит узнать ФИО владельца, паспортные данные, информацию о собственности и многое другое.

Эксперт отметил, что большая часть этой информации открыта для любого гражданина, имеющего доступ к паспортным данным. Число угроз персональным данным постоянно растет, считает Щельцин.

«Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных» - цитирует слова эксперта издание «Прайм».

Щельцин считает, что обезопасить свои данные поможет электронный паспорт, но на данный момент он не введен в обиход. Для тех, кто беспокоится за безопасность своей личной информации, эксперт посоветовал менять паспорт каждые 3-4 года.