Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа

Валентина Пескова
06:01 15.11.2020
Сторонники президента США прибыли в Вашингтон для участия в марше в поддержку действующего главы государства.
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
© Фото: CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Полиции пришлось разогнать левых активистов, которые окружили отель в Вашингтоне, где остановились сторонники президента США Дональда Трампа. Они прибыли в столицу для участия в марше в поддержку действующего главы государства. Те, кто желает, чтобы Дональд Трампа и дальше занимал пост главы Белого дома, дошли до здания Верховного судя, требуя «честных выборов».

На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, кроме того дежурили усиленные наряды полиции. К концу шествия полицейские все-таки задержали двух мужчин, пытавшихся вступить в конфликт с митингующими.

Как передает РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов отправились к отелю Capital Hilton после того, как здание окружила толпа противников действующего президента. Полиция вынуждена была применить физическую силу, а кроме того, использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих. К тому времени люди начали громить машины, припаркованные около отеля.

Ранее Дональд Трамп опубликовал видеоролики в своем Twitter, на которых действительно видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:56 В стране и мире
Видео
В результате сильного наводнения затопило сразу два штата в Мексике
01:12 В стране и мире
Видео
Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку
23:57 В стране и мире
В Подмосковье ликвидирован крупный пожар в жилом здании
22:49 В стране и мире
ГУ МВД возбудили два уголовных дела на одного из участников драки с Харитоновым
23:14 В стране и мире
Видео
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске увеличилась
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.