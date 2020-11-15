Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа

Полиции пришлось разогнать левых активистов, которые окружили отель в Вашингтоне, где остановились сторонники президента США Дональда Трампа. Они прибыли в столицу для участия в марше в поддержку действующего главы государства. Те, кто желает, чтобы Дональд Трампа и дальше занимал пост главы Белого дома, дошли до здания Верховного судя, требуя «честных выборов».

На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, кроме того дежурили усиленные наряды полиции. К концу шествия полицейские все-таки задержали двух мужчин, пытавшихся вступить в конфликт с митингующими.

Как передает РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов отправились к отелю Capital Hilton после того, как здание окружила толпа противников действующего президента. Полиция вынуждена была применить физическую силу, а кроме того, использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих. К тому времени люди начали громить машины, припаркованные около отеля.

Ранее Дональд Трамп опубликовал видеоролики в своем Twitter, на которых действительно видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны.