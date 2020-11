Открыто неизвестное ранее смертельное заболевание

Международная группа исследователей обнаружила заболевание, смертельно опасное для взрослого человека. Новая болезнь получила название VEXAS.

Данная патология, причиной которой, как полагают ученые, являются генетические мутации, приводит к возникновению тромбов и в 40% случаев оканчивается летальным исходом.

Данное заболевание объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, встречающихся у взрослых людей, которые ранее считались полностью независимыми друг от друга. Воспалительный процесс у больных VEXAS затрагивает в частности легочную и хрящевую ткани и сопровождается лихорадкой.

К настоящему моменту, согласно данным исследования, опубликованного в журнале The New England Journal of Medicine, точно известно лишь о 50 пациентах с данным диагнозом, однако не исключено, что в действительности их больше.

Ранее в ходе испытаний разработанной в США вакцины от коронавирусной инфекции у одного из добровольцев была обнаружена неизвестная болезнь, из-за чего проверку препарата пришлось приостановить.