В Минздраве рассказали, чем закусывать алкоголь и как правильно опохмеляться

Пить крепкие напитки с утра для того, чтобы опохмелиться, нельзя. В некоторых случаях «наслаивание» старого алкоголя на новый может закончиться летальным исходом. Об этом RT рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, пить алкоголь снова можно только после того, как из организма выведется старый – обычно это занимает от трех дней до трех недель.

Для избавления от похмелья, как заявил медик, есть множество других способов. К примеру, можно выпить кефир – в нем есть особенные белковые фракции, забирающие токсины из организма.

Хорошим средством борьбы с похмельем являются крепкие бульоны или рассол. Также подойдут препараты, содержащие янтарную кислоту. Это вещество ускоряет переработку алкоголя, но противопоказано людям, у которых есть проблемы с желудком или кишечником.

Что касается закуски в новогоднюю ночь, то психиатр-нарколог посоветовал отдать предпочтение рыбе и овощам. Все тяжелые блюда лучше оставить на утро, потому что организм человека находится в режиме сна, начиная с 8-10 часов вечера, и его лучше не перегружать.

Также Евгений Брюн предупредил, что вероятность уйти в запой после длительных праздников высока. Особенно опасны гуляния для тех, у кого есть проблемы с алкоголем.