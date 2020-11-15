Шесть дней под водой: дайвер из Египта побил рекорд по длительности погружения

Египетский аквалангист Саддам Аль-Килани установил новый мировой рекорд по самому продолжительному погружению в соленой воде. В настоящее время достижение ожидает подтверждения Книги рекордов Гиннеса.

Длительность пребывания 29-летнего дайвера под водой составила шесть дней, а конкретнее – 143 часа. На подготовку к рекордной попытке, которая прошла Дахабе на севере Красного моря, ушло пять лет тренировок.

Все погружение фиксировалось видеокамерой для подтверждения того, что были четко выполнены все условия. Под водой аквалангист много времени посвятил подводному рисованию, являющемуся одном из его любимых занятий.

В сентябре Аль-Килани с испанкой Пиа Легора, также являющейся дайвером, сыграли помолвку под водой и оказались во множестве СМИ. Об этом пишет Divernet.

Текущим рекордсменом мира, достижение которого Аль-Килани должен был превзойти, является турецкий дайвер Джем Карабай. Он продемонстрировал время 142 часа 42 минуты 42 секунды на северном Кипре в 2016 году.