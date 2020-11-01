Кредитное мошенничество: россиян предупредили о случаях хищения денег

Российские банки рассказали о всплеске случаев хищения денег мошенниками. Злоумышленники пользуются тем, что для предварительного одобрения кредита требуется знать лишь номер телефона и фамилию клиента.

Жертве приходит СМС о положительном решении о выдаче кредита. После чего мошенники, представившись сотрудниками банка, предлагают установить приложение для защиты персональных данных или отмены заявки на кредит. После этого мошенники требуют от жертвы перевести деньги через банкомат или приложение на некий «защитный» счет.

Такой способ мошенничества получает все большее распространение. В кредитных организациях сообщают, что злоумышленники отходят от попыток заполучить остатки денег на счете и перешли на мошенничество с кредитами.

Ранее эксперт рассказал о новом способе телефонного мошенничества – звонке с собственного номера абонента. По его словам, такой способ сильно привлекает внимание – обычно люди удивляются, увидев звонок с собственного номера.