Блюдо со вкусом фантастики: женщине продали курицу, светящуюся в темноте

Жительница украинского города Ивано-Франковск приобрела в магазине курицу, уже дома обнаружив, что та удивительным образом светится в темноте.

По словам женщины, она успела использовать часть мяса на борщ и даже съесть его и, кроме того, предложила немного курицы своей кошке, которая от такой еды отказалась.

Странный и неожиданный эффект был случайно замечен уже ночью.

© Olena Zaslavska, Facebook

«Ночью встаю — а эта курица светится! Разве что голограммы не транслирует», - написала украинка на своей странице в Facebook.

Остаток мяса решено было выбросить. Женщина также подметила, что в темноте светилась не только куриная тушка, но и жир, оставшийся от нее на руках.

Комментаторы в Сети предположили, что в магазине, где было куплено мясо, могли использовать смеси фосфатов для продления срока хранения продукта.

Ранее в Интернете разошелся и набрал популярность видеоролик, на котором кусок куриного мяса внезапно «ожил» и «сбежал» с тарелки, напугав находящихся поблизости людей.