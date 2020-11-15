Врач сказал, сколько нужно спать, чтобы не подхватить простуду

В сезон гриппа и ОРВИ при недостатке сна организм человека может ослабеть и стать более уязвимым для инфекций.

Как пояснила врач-эндоскопист Лидия Голубенко, в случае, если человек спит менее семи часов в сутки каждую ночь, то риски заболеть у него увеличиваются в три раза.

«Это связано с тем, что пока вы спите, ваше тело использует это время для восстановления и поддержания эффективности всех систем», - цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Именно поэтому для хорошего самочувствия и сильно иммунитета нужно стараться спать по семь-восемь часов в сутки. А если же человек уже чувствует себя плохо, то ему следует сделать сон приоритетом в своем расписании: чем больше времени вы будете отдыхать, тем быстрее восстановится организм.