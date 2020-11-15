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Врач сказал, сколько нужно спать, чтобы не подхватить простуду

Валентина Пескова
05:27 15.11.2020
Если человек не получает достаточного количества сна или страдает бессонницей, то у него повышается риск заболеваний или увеличивается время излечивания от инфекции.
Врач сказал, сколько нужно спать, чтобы не подхватить простуду
© Фото: pixabay.com

В сезон гриппа и ОРВИ при недостатке сна организм человека может ослабеть и стать более уязвимым для инфекций.

Как пояснила врач-эндоскопист Лидия Голубенко, в случае, если человек спит менее семи часов в сутки каждую ночь, то риски заболеть у него увеличиваются в три раза.

«Это связано с тем, что пока вы спите, ваше тело использует это время для восстановления и поддержания эффективности всех систем», - цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Именно поэтому для хорошего самочувствия и сильно иммунитета нужно стараться спать по семь-восемь часов в сутки. А если же человек уже чувствует себя плохо, то ему следует сделать сон приоритетом в своем расписании: чем больше времени вы будете отдыхать, тем быстрее восстановится организм.

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