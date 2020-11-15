Эндокринолог назвала скрытые угрозы коронавируса

Коронавирусная инфекция может негативно сказываться на функционировании поджелудочной железы, что ведет к повышению опасности развития диабета первого типа. Об этом рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Еще одним скрытым риском COVID-19 специалист посчитала ожирение. На его развитие влияет изменение образа жизни людей и маленькая физическая активность. Эндокринолог обозначила, что плотное питание, набор веса и недостаток движения ведет к диабету второго типа.

Кроме того, диабет, по словам эксперта, может появиться у тех пациентов, у кого сочетание коронавирусной инфекции и стресса приводит к гипергликемии. У таких людей течение болезни значительно осложняется.

«Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет», - цитирует Шестакову газета «Комсомольская правда».

Ранее британские врачи установили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции число смертей от сердечных заболеваний значительно выросло. Причиной этому мог послужить страх перед болезнью, нагружающий сердце, а также сокращение числа обращений к медикам.