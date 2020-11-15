Ученые: употребление натуральных продуктов снижает риск диабета

Риск возникновения диабета второго типа гораздо меньше у тех людей, кто любит употреблять в пищу натуральные продукты. Об этом пишет газета Le Monde.

Французские и американские исследователи изучили пищевые пристрастия, а также финансовое положение, пристрастие к алкоголю и табаку, и физическую активность группы из 170 тысяч добровольцев.

После эксперимента, который длился четыре года, ученые выяснили, что у тех кто ел только органическую пищу диабет развивался на 35% реже. Исследователи пришли к выводу, что всему виной могут быть пестициды, которые сохраняются в овощах. Они способны влиять на метаболизм человеческого организма.