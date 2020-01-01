В Ингушетии прошли похороны погибшего при нападении на пост ДПС полицейского

В Ингушетии прошли похороны полицейского Зелимхана Кокорхоева, погибшего в результате нападения на пост ДПС 31 декабря.

Похороны прошли на кладбище в селе Средние Ачалуки. Там собралось большое количество людей, пожелавших проститься со старшим лейтенантом, среди которых были как его родственники и коллеги, так и представители местных властей и религиозные деятели. На кадрах видно, что толпа, идущая за гробом с телом полицейского, растянулась на десятки метров.

Напомним, нападение на пост ДПС, расположенный на въезде в город Магас, произошло вечером 31 декабря. Двое мужчин на легковом автомобиле попытались протаранить его, а после напали на полицейских. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал инцидент великим цинизмом и неуважением к себе, к республике и к народу.