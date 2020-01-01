В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

Власти Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям. Закон об этом вступил в силу 1 января 2020 года.

В соответствии с текстом документа, дети неграждан, большинство из которых - русскоязычные жители, смогут получить латвийский паспорт. Исключением станут случаи, когда родители принимают решение о получении ребенком гражданства другой страны. Текст закона опубликован на портале Likumi.

Отметим, по данным латвийского Управления делами гражданства, в 2018 году статус гражданина страны получили 33 ребенка, что меньше, чем в 2016 и 2017 годах – 47 детей и 51 ребенок соответственно.

Ранее посольство России в Латвии поприветствовало утверждение закона о прекращении присвоения детям статуса неграждан. В дипмиссии подчеркнули, что Латвия спустя почти три десятилетия наконец прислушалась к мнению международных правозащитников и решила отменить «автоматическое воспроизводство унизительного статуса».