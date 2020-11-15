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Боязнь ветеринаров, темноты и одиночества: кинолог назвал топ-5 собачьих страхов

Валентина Пескова
04:21 15.11.2020
Специалист пояснил, что нужно не пытаться сделать из собаки бесстрашное животное, а просто купировать панику, переключая внимание питомца на другую деятельность.
Боязнь ветеринаров, темноты и одиночества: кинолог назвал топ-5 собачьих страхов
© Фото: pixabay.com

Животным, как и людям, присущи свои фобии. Каждый четвероногий питомец уникален, однако некоторые одинаковые страхи чаще всего присущи многим собакам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выделил наиболее распространенные пугающие факторы для животных - незнакомый шум (гроза, взрывы петард, выстрелы), чужие люди, поездки на автомобиле, темнота, одиночество и поездка к ветеринару.

Кинолог пояснил, что для хозяина питомца самое важное - не пытаться сделать из собаки бесстрашное животное. Следует обязательно разобраться с причиной возникновения фобии и научиться купировать панику, лучше всего при помощи переключения на другую деятельность.

«Отлично помогают занятия собачьими видами спорта, кликерная дрессировка и работа с кинологом. Не всегда удается полностью избавиться от проблемы, но сделать жизнь любимца более комфортной - задача вполне выполнимая», - цитирует эксперта РИА Новости.

Например, чтобы адаптировать собаку к новым звукам, нужно с раннего возраста чаще предлагать ей играть в пищащие, звенящие и мигающие игрушки. Это поможет исключить развитие фобии.

Если собака боится ездить в автомобиле, не нужно заставлять собаку насильно садиться в машину. Желательно перед первой поездкой заранее познакомить питомца с нею и дать ему ее обнюхать, советует Владимир Голубев.

Чтобы побороть страх темноты у четвероного члена семьи, кинолог советует выводить собаку гулять на закате или восходе солнца, когда на улице не совсем темно, чтобы она видела, как меняются очертания предметов. А если питомец боится оставаться один, то нужно увеличивать время своего отсутствия постепенно - на 5, 10, 15 минут, позже - час-два. Так собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у нее стресс.

Во время походов к ветеринару кинолог советует хвалить собаку за спокойное поведение, поощрять лакомством и не нервничать самому, когда питомца осматривают или делают уколы. Зачастую собака улавливает состояние хозяина и проникается его уверенностью.

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