В музее истории ВДВ в Рязани открыли диораму в честь подвига десантников РФ у высоты 776

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, командование РВВДКУ, ветераны и курсанты прославленного училища приняли участие в открытии диорамы, посвященной подвигу шестой роты 104 парашютно-десантного полка «Высота 776» в музее истории ВДВ в Рязани.

Мероприятие состоялось в год двадцатилетия памяти Псковских десантников и в дни празднования 102-й годовщины со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Герои-десантнки погибли в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне. Диорама в память о них была создана авторским коллективом Студии военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации, Дмитрием Ананьевым и Ильей Лебедевым.

В живописи использовались классические холст и масло. Размер холста составил 3,6 на 17 метров, а сама конструкция площадки повторила ландшафт места событий, позволяя быть не сторонними наблюдателями, а будто бы непосредственными участниками боя.

Находясь рядом с диорамой у зрителя складывается иллюзия пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов.

Командованием Воздушно-десантных войск музею ВДВ также передан уникальных архив, собранный духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в Пскове, куда со всех концов страны люди присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Все по крупицам собранные данные были помещены в этот уникальный электронный архив объемом более 500 гигабайтов. Для того, чтобы военнослужащие и члены их семей смогли ознакомиться с историей шестой роты, полноценные копии будут переданы в музеи всех десантных соединений Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил памятные подарки директору Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.