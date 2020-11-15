Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В музее истории ВДВ в Рязани открыли диораму в честь подвига десантников РФ у высоты 776

Анна Берестовая
04:19 15.11.2020
Мероприятие состоялось в год двадцатилетия памяти Псковских десантников.
В музее истории ВДВ в Рязани открыли диораму в честь подвига десантников РФ у высоты 776
© Фото: Минобороны РФ

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, командование РВВДКУ, ветераны и курсанты прославленного училища приняли участие в открытии диорамы, посвященной подвигу шестой роты 104 парашютно-десантного полка «Высота 776» в музее истории ВДВ в Рязани.

Мероприятие состоялось в год двадцатилетия памяти Псковских десантников и в дни празднования 102-й годовщины со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Герои-десантнки погибли в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне. Диорама в память о них была создана авторским коллективом Студии военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации, Дмитрием Ананьевым и Ильей Лебедевым.

В живописи использовались классические холст и масло. Размер холста составил 3,6 на 17 метров, а сама конструкция площадки повторила ландшафт места событий, позволяя быть не сторонними наблюдателями, а будто бы непосредственными участниками боя.

Находясь рядом с диорамой у зрителя складывается иллюзия пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов.

Командованием Воздушно-десантных войск музею ВДВ также передан уникальных архив, собранный духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в Пскове, куда со всех концов страны люди присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Все по крупицам собранные данные были помещены в этот уникальный электронный архив объемом более 500 гигабайтов. Для того, чтобы военнослужащие и члены их семей смогли ознакомиться с историей шестой роты, полноценные копии будут переданы в музеи всех десантных соединений Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил памятные подарки директору Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:56 В стране и мире
Видео
В результате сильного наводнения затопило сразу два штата в Мексике
01:12 В стране и мире
Видео
Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку
23:57 В стране и мире
В Подмосковье ликвидирован крупный пожар в жилом здании
22:49 В стране и мире
ГУ МВД возбудили два уголовных дела на одного из участников драки с Харитоновым
23:14 В стране и мире
Видео
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске увеличилась
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.