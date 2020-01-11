Названы способы предотвращения рака желудка

Эксперты рассказали, какие признаки говорят о развитии одного из самых распространенных онкологических заболеваний - рака желудка. Его симптомы легко спутать с гастритом или язвой, поэтому следует вовремя предпринять меры, чтобы болезнь предотвратить.

В числе признаков, указывающих на развитие рака желудка, называются появление чувства вздутия после еды, расстройство желудка, ощущение сытости даже после небольшого количества пищи, изжога, тошнота, резкая потеря веса, боли в области живота, чувство усталости. На поздних стадиях могут проявляться кровотечения.

Для того, чтобы предупредить развитие рака желудка важно контролировать свой вес, включать в рацион фрукты и овощи, отказаться от курения и заниматься физической активностью, пишет «АиФ».

Вероятность заболеть раком желудка повышается с возрастом: большее число случаев фиксируется в возрастной группе от 50 до 70 лет.