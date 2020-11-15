Инфекционист объяснил, что означает «сомнительный» результат теста на COVID-19

В некоторых случаях результат анализов на антитела к коронавирусной инфекции может выйти из зоны работы тест-системы. В таком случае он обозначается как сомнительный. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, почему это происходит.

Как указал специалист в беседе с радио Sputnik, неоднозначный результат может стать следствием нарушения норм подготовки к анализу. К примеру, сдавать тест на COVID-19, как и многие другие, следует натощак.

При получении сомнительного результата Викулов рекомендовал в идеале сделать повторный тест, осуществить оценку клинической картины, а также прибегнуть к другому методу диагностики.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ определили, что до 30-40% тестов на COVID-19 могут давать ложноотрицательный результат. На статистку в данном случае влияет качество тестов, а также время, когда они были взяты. На ранних стадиях заболевания положительный результат получить более вероятно.