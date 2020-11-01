Эксперты рассказали о способах ускорить работу компьютера

Прежде всего следует сократить количество приложений и программ, которые запускаются одновременно с операционной системой. Об этом сообщает британское издание Business Insider. В издании посоветовали проверить список автозагрузки и отключить «тяжелые программы».

Также следует сократить количество используемых вкладок в браузере - это снизит нагрузку на оперативную память. Следует регулярно проверять компьютер на наличие вредоносных программ – эксперты советуют использовать функцию автоматического сканирования в антивирусе.

Четвертый способ – регулярная перезагрузка компьютера. Для получения максимальной производительности следует перезагружать устройство минимум один раз в несколько дней.

Если вышеперечисленные способы не помогаюn, в издании посоветовали использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти – с помощью функции ReadyBoost в операционной системе Windows 10. Также следует приостановить работу облачных хранилищ, таких как OneDrive.

Последний способ ускорить компьютер – установить твердотельный накопитель или SSD. Скорость работы таких накопителей значительно выше, чем у обычных жестких дисков.