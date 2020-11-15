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В центре Нью-Йорке установили главную рождественскую ель

Анна Берестовая
03:14 15.11.2020
В 2020 предстоящее праздничное зажжение ели пройдет без зрителей.
В центре Нью-Йорке установили главную рождественскую ель
© Фото: Milo Hess, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В центре Нью-Йорка, посреди площади Рокфеллер-плаза, расположили главную рождественскую ель. Впечатляющих размеров дерево было привезено в город из населенного пункта Онеотта. Для установки ели понадобился подъемный кран.

Высота хвойного в этом году составила 23 метра, вес - 11 тонн. Возраст дерева - около 75-80 лет. В 2020 предстоящее праздничное зажжение ели, на которой должны будут засверкать более 50 тысяч разноцветных огней, пройдет без зрителей. Тем не менее, все желающие смогут наблюдать за событием в прямом эфире 2 декабря. Установка дерева также транслировалась компанией NBC.

Традиция установки рождественского символа на Рокфеллер-плаза берет начало еще с 1930-х годов. Первая ель, украсившая площадь, была всего шесть метров высотой, и декорировали ее бумажными гирляндами и ягодами. С 1933 года дерево стали освещать эклектические фонарики, а с 1997 церемония включения гирлянд стала транслироваться по телевидению.

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