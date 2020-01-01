Житель Екатеринбурга в Новый год устроил «фейерверк» из автомата

По словам очевидцев, мужчина, предположительно, был пьян. Его не смутило даже то, что рядом с ним находились люди, в том числе ребенок.

Мужчина вышел во двор и стал стрелять в воздух, рядом с ним находились женщина и ребенок.

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