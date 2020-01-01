Житель Екатеринбурга в Новый год устроил «фейерверк» из автомата
Мужчина вышел во двор и стал стрелять в воздух, рядом с ним находились женщина и ребенок.
© Видео: t.me/pdmnews © Фото: t.me/pdmnews
Вместо фейерверков в новогоднюю ночь житель Екатеринбурга решил открыть стрельбу из автомата. Инцидент произошел на улице Черепанова.
Пальбу сняли из окна многоэтажного дома. Видео опубликовал паблик «Подъем».
По словам очевидцев, мужчина, предположительно, был пьян. Его не смутило даже то, что рядом с ним находились люди, в том числе ребенок.
В результате стрельбы никто не пострадал.