В результате сильного наводнения затопило сразу два штата в Мексике

На Мексику обрушилось сильнейшее наводнение. Из-за обильных непрекращающихся ливней в одном из районов сошел сель и мощным грязевым потоком уничтожил строения. В результате под тоннами земли оказались погребены местные жители - погибло 30 человек.

Как сообщило в Twitter Национальное координационное управление сил гражданской обороны, последствия наводнения затронули более 238 тысяч человек в штатах Табаско и Чьяпас. Повреждены оказались десятки тысяч жилых домов. В затронутых наводнением штатах проводятся спасательные операции, жителей экстренно эвакуируют.

На место происшествия прибыл президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Многие европейские страны передали гуманитарные грузы в помощь пострадавшим.