В Гидрометцентре рассказали, когда ждать первый снег в центре России

В следующие пять-семь дней в южной части и центре Европейской России не ожидается первого снега в связи с деятельностью антициклона. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как объяснил специалист, осадков не будет даже несмотря на то, что по ночам столбики термометра на этих территориях будут доходить до 10 градусов ниже нуля.

«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется», - цитируют Вильфанда РИА Новости.

В настоящее время, по словам синоптика, уже немало снега выпало в Заволжье и Приволжье, а также в Архангельской области и в Республике Коми. Кроме того, снегом заняты две трети Северо-Западного федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима в стране. По прогнозам, повторения рекордно теплой погоды не будет, однако суровых морозов также не обещают.