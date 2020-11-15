Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать первый снег в центре России

Анна Берестовая
02:47 15.11.2020
Погоду в ближайшие дни определяет влияние антициклона.
В Гидрометцентре рассказали, когда ждать первый снег в центре России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В следующие пять-семь дней в южной части и центре Европейской России не ожидается первого снега в связи с деятельностью антициклона. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как объяснил специалист, осадков не будет даже несмотря на то, что по ночам столбики термометра на этих территориях будут доходить до 10 градусов ниже нуля.

«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется», - цитируют Вильфанда РИА Новости.

В настоящее время, по словам синоптика, уже немало снега выпало в Заволжье и Приволжье, а также в Архангельской области и в Республике Коми. Кроме того, снегом заняты две трети Северо-Западного федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима в стране. По прогнозам, повторения рекордно теплой погоды не будет, однако суровых морозов также не обещают.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:12 В стране и мире
Видео
Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку
23:57 В стране и мире
В Подмосковье ликвидирован крупный пожар в жилом здании
22:49 В стране и мире
ГУ МВД возбудили два уголовных дела на одного из участников драки с Харитоновым
23:14 В стране и мире
Видео
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске увеличилась
20:56 В стране и мире
Первые беженцы вернулись в Степанакерт
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.