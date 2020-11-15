Еще 80 миротворцев РФ и десять БТР-82А доставлены самолетами в Ереван

Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, вылетевших с аэродрома Ульяновск-Восточный, прибыли на аэродром города Ереван.

Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 миротворцев.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляет Национальный центр управлений обороной РФ в круглосуточном режиме.

Для выполнения миротворческих задач и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.

Ранее командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе рассказал, что с момента подписания заявления о прекращении огня в регионе не слышно выстрелов и на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий.