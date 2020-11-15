ЦИК Молдавии опубликовал промежуточные итоги президентских выборов
На данный момент обработано 85% бюллетеней избирателей.
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Глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов в Молдавии. Предварительные данные опубликовал ЦИК страны.
Санду пока набирает 51,68% голосов против 48,32% у действующего главы государства Игоря Додона. В данный момент обработано 85% бюллетеней.
Ранее бывший премьер-министр страны Санду одержала победу в первом туре выборов с 36,16% голосов против 32,61% у Додона. Остальные голоса распределились между другими кандидатами. Центризбирком признал выборы составившимися.