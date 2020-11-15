В Москве скончалось еще 72 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерло 72 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по контролю заболеваемости в столице.

Общее число летальных исходов достигло 7859. Сутками ранее скончались 75 пациентов.

Ранее сообщалось о 352 погибших от инфекции за минувшие сутки по всей стране. Количество летальных исходов за весь период пандемии составляет более 33 тысяч.