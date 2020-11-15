Ученые рассказали об убивающем COVID-19 натуральном продукте

Ученые из немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма обнаружили убивающий до 97% COVID-19 в организме натуральный продукт: сок черноплодной рябины.

Специалисты рассказали, что он наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также полагают, что гранатовый сок может уничтожать до 80% патогенов COVID-19.

При этом остальные натуральные соки и зеленый чай, как считают специалисты, тоже способны ослабить заболевание. Это связано с тем, что они обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус, говорится в статье журнала bioRxiv.

Ранее врач-терапевт рассказал, что людям, инфицированным коронавирусом, важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. Поэтому таким пациентам стоит сократить употребление соленой пищи и отказаться от алкоголя.