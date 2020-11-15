Додон заявил, что лидирует на выборах в Молдавии

В Молдавии действующий президент Игорь Додон заявил, что по оценкам своего штаба он занимает лидирующую позицию по голосам внутри страны.

«По нашим оценкам, по нашим расчетам, мы с довольно большим разрывом идем вперед внутри страны, без Приднестровья и без диаспоры», - сказал Додон.

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в ходе которых граждане выберут главу государства на следующие четыре года. Согласно законодательству страны, победителем президентских выборов в Молдавии может стать кандидат, получивший более половины голосов избирателей.