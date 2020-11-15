Названы признаки тяжелого течения COVID-19 у пожилых

У пожилых людей на тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией может указывать выраженный синдром старческой астении. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Обычно признаки синдрома выражаются общей слабостью, склонностью к падениям и так далее.

«Если у пациента выявлена старческая астения или другой гериатрический синдром, мы должны учитывать, что в данном случае высок риск тяжелого течения болезни», — заявила Ткачева.

По ее словам у пожилых людей скапливаются «старые» клетки с поврежденной ДНК, которые продуцируют вещества. Они вызывают развитие состояния хронического вялотекущего воспаления. Это и становится причиной старческой астении.

При этом большую роль при коронавирусной инфекции играет также и наличие сопутствующих заболеваний, подчеркнула специалист в интервью «Известиям».

Ранее в Минздраве предупредили об осложнениях на сердце после COVID-19.

Необходимо обратиться к врачу и провести необходимые процедуры для выявления осложнений при заболеваниях сердца. Нельзя откладывать прием, если ощущаются перебои в работе сердца.